Halloween e Dia de Muertos: festival di cultura e musica messicana al DumBo

Sabato 30 e domenica 31 ottobre, Viva la Vida! Festival di cultura e musica messicana al DumBo.

In occasione del Dia de Muertos, la celebrazione messicana di origine precolombiana in ricordo dei defunti che rappresenta uno spettacolare inno all'amore per la vita, DumBO organizza una due giorni dedicata alle mille sfaccettature della tradizione e della cultura messicana. Direzione artistica e collaborazione di Carlos La Bandera: appuntamento sabato 30 e domenica 31 ottobre a DumBO. Cosa ci sarà? Concerti di musica tradizionale e cumbia, mariachi & boleros, spettacoli di danza tradizionale e folklore, laboratori di musica messicana e son jarocho, laboratori di danza tolteca, laboratori per la creazione dell'altar de muertos e tanto altro!

