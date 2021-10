Domenica 31 ottobre Halloween "Fuori Di Festa! Il Ballo Delle Debuttanti!" all'Estragon.

Immagina di vivere in un mondo senza discoteche in cui non puoi più condividere con altre persone la musica che ti fa muovere le chiappe, cantare a squarciagola le tue canzoni preferite, chiedere al dj di mettere l’ultima, cercare il modo più sano per tornare a casa dopo aver bevuto un gin tonic di troppo...Immagina che dopo un anno e mezzo quel mondo cominci a sgretolarsi e tu possa tornare a condividere quegli strani luoghi rumorosi sotto luci colorate...Immagina una data: 31 ottobre 2021, il giorno dell’anno in cui si esorcizza la paura.

Come una debuttante al primo ballo tornerai in pista. A tenerti per mano per tutta la notte ci saranno due streghe d’eccezione nel luogo che le ha viste nascere, crescere e restare sempre ragazze, pronte ancora una volta a farti assaporare il gusto favoloso di una pozione che mescola tacchi e pelo, che ti farà letteralmente uscire fuori di festa. Tutto questo succede la notte di Halloween all'Estragon con PopPen Djs.

