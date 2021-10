Halloween a Castel di Casio: mostri, costumi spaventosi e tante zucche dell'orrore!

Domenica 31 ottobre il comune di Castel di Casio celebra Halloween Day.

Una giornata di divertimento per piccini e grandi tanto che in questi giorni, infatti, tutta la comunità si sta mobilitando per addobbare il paese con gli oggetti tradizionali che richiamano alla festa. Una prima edizione quella pensata e organizzata dall’Amministrazione che si svolgerà in piazza della Torre prevede due concorsi a premi:

“la zucca più mostruosa” e il “costume più spaventoso”. Non manca l’appuntamento con “la caccia ai mostri”.

Si inizia alle ore 10.30 con le iscrizioni ai giochi. Poi il primo appuntamento è per la zucca più brutta: una giuria apposita giudicherà qual è la più orrenda tra quelle che vi partecipano. Nel pomeriggio a partire dalle ore 14 ci sarà l’appuntamento con “la caccia ai mostri”. I partecipanti dovranno seguire gli indizi e chi troverà uno o più mostri riceverà in premio un “dolcetto”. Per tutta la giornata si aggireranno per le vie del paese i partecipanti al “costume più spaventoso” il cittadino che riuscirà a far “tremare” un passante vincerà questa categoria. Per tutto Halloween Day, che si chiuderà alle 16 con la premiazione dei vincitori, ci sarà il mercato a partire dalle 10.

Halloween Day è organizzato dall’Associazione Apicoltori Alto Appennino Tosco Emiliano e JRF Music Odyssey con il patrocinio del Comune di Castel di Casio, la Croce Rossa Italiana e la Proloco di Castel di Casio.

