Halloween a FICO. Dolci, scherzi e misteri per un Ottobre da… paura!

Dal 9 al 31 ottobre FICO - Il parco da gustare - festeggia Halloween all'italiana con una serie di appuntamenti a tema per tutta la famiglia. Quattro weekend per altrettante attività per scoprire quanto l'autunno possa essere pauroso e dolce allo stesso tempo.

Tutti i weekend dal 9 al 31 ottobre - DOLCETTO SCHERZETTO

Tutti i bambini dai 3 ai 12 anni riceveranno in accoglienza il sacchettino di Halloween e una cartolina per andare alla ricerca dei dolci più dolci del parco. Dolcetto o scherzetto? Chiedilo agli artigiani di FICO che espongono la zucca e colleziona dolcetti e leccornie realizzate direttamente nel parco.

Tutti i weekend dal 9 al 31 ottobre - FICO E LA PENTOLA MAGICA

I bambini sono invitati a creare la loro pozione nel calderone magico di FICO. Ricerca gli ingredienti nascosti e aiuta la strega a completare la ricetta. Se la pozione riuscirai a completare, una dolce sorpresa potrai gustare!

16-17 ottobre IL PARCO DELLE ZUCCHE

Sabato 16 e domenica 17 ottobre arriva a FICO la tradizionale Pumpkin Patch in versione italiana. Un appuntamento per goderti la magia dei giardini d'autunno pieni di zucche, scegliere la tua zucca gigante, decorarla per Halloween e divertirti in una anomala caccia alla zucca. Il Parco delle zucche comprende: un percorso tra giochi e natura, condotto dalle animatrici de "Il Bosco delle Meraviglie", alla scoperta del parco di zucche, dove potrai fotografare, giocare e scegliere la tua zucca preferita. Un laboratorio di intaglio o decorazione (in base all'età). La caccia alla zucca; una caccia al tesoro a tema che terminerà con un momento di gioco.

Per prenotazioni e orari visita il sito https://feshioneventi.it

23-24 ottobre + 30-31 ottobre - IL LABIRINTO DEGLI ORRORI

Bambine e bambini, benvenuti nel labirinto di Halloween! I personaggi del terrore hanno bisogno del tuo aiuto per creare la festa più spaventosa di sempre ma per riuscirci dovrai trovare la tua strada all'interno del labirinto più spaventoso del mondo.

Per prenotazioni e orari visita il sito https://feshioneventi.it

Sabato 30 e Domenica 31 - WEEKEND DI HALLOWEEN

Il weekend di Halloween FICO sarà invaso da personaggi horror, del cinema o di propria creazione, vampiri, streghe, pagliacci. Sabato 30 Zombie Inside sarà presente tutto il giorno a FICO con mostri e personaggi di paura che si aggireranno per gli spazi più bui. Unisciti a noi e scegli il tuo make up horror!

Domenica 31, a partire dalle 19.00, sarà invece il turno della famosa Zombie Walk Bologna con la sua nuova edizione. "Zombizzati" anche tu e prendi parte alla grande parata horror con sorpresa a fine serata.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...