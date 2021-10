Domenica 31 ottobre, alle 15.30 alle 16.30 alle alle Torri dell’Acqua, “La Nave Fantasma” di Brian e Tamayo uno spettacolo di magia per i bambini. Dalle 17.00 – in piazza Filopanti “Baby Dance” in maschera, con tutti i bambini.





Se li trovi urla “Dolcetto o scherzetto!“

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...