"Halloween Party Poppen": il 31 ottobre tutto l'orrore in pista

Martedì 31 ottobre "Halloween Party Poppen"all'Estragon.

È arrivata la notte delle streghe, uno dei momenti più attesi dell’anno, quello in cui le regine dei dancefloor bolognesi tornano a casa Estragon e ci fanno abbuffare con i sapori della tradizione, rivisitati alla Poppen maniera.

Come le tagliatelle di nonna, i dj set di Brunella e Marina vi terranno incollati al grande piatto sotto cassa e vi faranno saziare bailando up and down al ritmo de la noche, mentra la notte vola e un pensiero stupendo, splendido splendente vi farà gridare, anche in pieno autunno, maledetta primavera!

La zucca è pronta, basta entrare e aspettare che arrivi la mezzanotte… con un tocco di gloss, in un battito di glitter, cenerentole al contrario, vi trasporterà in una festa dell’altro mondo.

Ingresso Riservato ai maggiori di 18 anni.