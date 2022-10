Halloween Show "Sciogli l'incantesimo" spettacolo interattivo per bambini (6/11 anni)

Domenica 30 ottobre, Halloween Show: Sciogli l'incantesimo! Spettacolo interattivo per bambini dai 6 agli 11 anni. La fata Magà ha bisogno del tuo aiuto! Uno stregone le ha fatto un incantesimo che la tiene prigioniera. Nel libro magico c'è la soluzione, dovrai seguire le istruzioni che la fata ti leggerà ed affrontare le sfide per salvarla. Non avrai molto tempo, ma, se riuscirai nell'impresa insieme agli altri compagni di avventura, riceverai delle dolci ricompense. Sei pronto? Non dimenticare, la prenotazione ed il costume sono obbligatori. Domenica 30 ottobre alle 17:30 ( i genitori non sono ammessi all'interno, ma potranno attendere i bambini all'uscita) durata circa 1 ora Per info e prenotazioni 3404063169