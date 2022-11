"Hamlet Puppet" al Teatro delle Moline

Dal 10 al 13 novembre lo spettacolo "Hamlet Puppet" in scena al Teatro delle Moline.

In questa coraggiosa sperimentazione, prende vita una ballad-perfomance sulle vicende di Amleto. Tra danza, musica e parola, l’ambiguità dello Spettro riflette la confusione generale di tutti i personaggi. Quando lo Spettro arriva è come un diavolo, che dal suo podio radiofonico descrive l’orrendo tradimento in frammenti di monologo tramutati nei refrain di un cupo disco à la Nick Cave.