Hanabie + Violet Blend al Bonsai Festival di Bologna

Le HANABIE. arrivano a Bonsai Bologna direttamente dal Giappone con un sound metal elettrizzante.

Non si tratta solo di una band, le HANABIE. rappresentano il potenziale illimitato della musica di unire le persone in tutto il mondo.



Support: VIOLET BLEND, votati Band of the Year dal radio show inglese Great Music Stories e in partenza per il UK CALLING Tour nel Regno Unito, la band fa tappa al BOnsai Festival come unica data italiana.