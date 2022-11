"Hang Massive" live al Locomotiv

Sabato 26 novembre "Hang Massive" in concerto sul palco del Locomotiv. Lasciatevi trasportare dai suoni cosmici e dal magico paesaggio onirico dello spettacolo degli Hang Massive.

Dopo l’incredibile successo del loro Luminous Emptiness Tour, gli Hang Massive tornano in Europa per portarvi una nuova esperienza live con il loro caratteristico messaggio di apertura e unità. Lo spettacolo combina i suoni acustici e rilassanti dell’hang per cui sono diventati famosi, con ritmi di danza estatici che vi faranno ballare tutta la notte.

Gli Hang Massive hanno lasciato il segno sulla scena musicale mondiale dell’handpan dal 2011. Con la loro miscela di suoni acustici onirici, potenti suoni elettronici e con spettacoli dal vivo magnetici, il loro stile unico ispira il pubblico di tutto il mondo.

La magia è iniziata nel 2011 con la loro prima pubblicazione musicale e il video “Once Again”, che ha ottenuto un’ampia risonanza ed è stato visto oltre 60 milioni di volte online. Il suo successo virale ha fatto conoscere a tutto il mondo un nuovo strumento accattivante e ha visto la nascita di una base di fan globale dedicata a questo progetto musicale innovativo

apertura porte ore 17.30

inizio concerto ore 19.30

biglietto €32 | riservato ai soci del circolo con tessera aics