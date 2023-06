Harry Potter e il labirinto degli animali fantastici

TRAMA: Gufo Urgente dal Ministero della Magia:

“Chiediamo l’aiuto di ogni Auror specializzato in Creature Magiche. Durante la celebre mostra di Animali Fantastici presso la scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts che si detiene una volta all’anno, il goffo guardiano Gazza ha inavvertitamente fatto scattare tutte le gabbie di detenzione, le Creature si sono così disperse e hanno trovato rifugio nell’intricato labirinto della Prova 3 Maghi.

Il vostro compito è quello di entrare e portare in salvo quante più creature possibili, ma state attenti... il labirinto è un posto impervio e pieno di enigmi.



- Ade Anger (Amministratore dell’Ufficio Animali Fantastici)”



COME ISCRIVERSI?:

Dovete inviare una Email al seguente indirizzo: prenotazioni@associazionecreativa.it

Nell'Oggetto della Email scrivere: LABIRINTO ANIMALI FANTASTICI - "Nome squadra"



I dati da inserire sono: Fascia oraria desiderata e una secondaria - Nome squadra – Casa di appartenenza - Numero partecipanti - Numero di Cellulare di un referente che potremmo usare anche per contattarvi in caso di necessità.



COME FUNZIONA IL GIOCO: Gruppi/Squadre: minimo di 2 a un massimo di 20 persone.



TROVARE LE CREATURE: in tutto il labirinto saranno sparse diverse creature (cartonate); per confermare la cattura oltre al trovarli bisognerà scattare una foto con il cartonato “senza muoverlo dal posto in cui lo avete trovato” con un membro della squadra.



L’ENIGMA DEL LABIRINTO: Oltre al ritrovamento delle creature, saranno presenti dei QR Code che se scansionati vi faranno vivere le vicende della mostra, nella storia ci sarà un Enigma che se risolto vi porterà a trovare la creatura più importante dal valore di 50 pt.



COME SI VINCE? Essendo in tema Harry Potter non si poteva che usare un sistema a punti....quindi badate bene:

Creature magiche recuperate: 10 punti cad.



PREMI: Avete catturato tutte le creature? in premio per ogni membro della squadra un ciondolo dei Doni della Morte.

A parità di punteggio si calcolerà quanto tempo avete impiegato ad uscire dal labirinto.



PREMI PER I 3 CLASSIFICATI:

1° Premio: 4 Bacchette Artigianali di creativa e 4 buoni omaggi per un nostro evento.

2° Premio: 3 Buoni omaggi per un nostro evento (entrano 2 paga 1) + 3 ciondoli dei Doni della Morte

3° Premio: 2 Buoni omaggi per un nostro evento (entrano 2 paga 1) + 2 Ciondoli dei Doni della Morte



VITTORIA COPPA DELLE CASE: I punteggi di ogni singola squadra aiuteranno anche la vittoria della casa di appartenenza. Non c'è premio se non la gloria per il buon nome della casa.



COSTO EVENTO: Costo entrata Labirinto Harry Potter € 15 a persona - Over 65 & disabili gratis. Il pagamento verrà fatto direttamente sul posto. Minori o compresi nei 5 anni: gratis.

Il prezzo è da intendersi per partecipante pagante.



Nota Bene: l'evento è alla portata di tutti, sia appassionati che neofiti della saga, di qualsiasi età.



FASCE ORARIE: Il gioco è suddiviso a fasce orarie, ogni ora sarà divisa in blocchi da 200 persone circa dove le squadre partiranno lungo il percorso a scaglioni per lasciare un po’ di distacco.

Le fasce orarie sono: 19 - 20 – 21 – 22 - 23



CONSIGLI UTILI:

- Procurati una torcia (oppure scarica l’app torcia sul telefono...oppure pronunciare l'incantesimo LUMUS MAXIMA)

- Vi consigliamo di venire vestiti il più comodi possibile.

- Potrete fare le foto durante il vostro percorso.

- Questo intrattenimento è condizionato dall’andamento climatico. In caso di maltempo, posticiperemo l’evento. E verrà aggiornato in questa pagina.



LUOGO E LABIRINTO: Labirinto di Mais Crop Circles: il nome del Labirinto sta a significare proprio Cerchi nel Grano, ed è da questa idea che nasce il progetto Crop Circles che apre i battenti nel 2021 ponendosi subito un obiettivo, far divertire le persone nel labirinto più grande d'Europa di ben 12 ettari.

Ciò che rende affascinante il labirinto è la presenza visiva e magica del Radiotelescopio "Croce del Nord" anch'esso tra i 3 più grandi d'Europa.

Crop Circles non si limita ad essere un labirinto ma offre una struttura elegante con BAR e tavoli, dove poter organizzare feste, compleanni e cerimonie; all'esterno invece c'è uno splendido giardino dove poter fare picnic o grigliare usufruendo anche di un gazebo.



RISTORAZIONE: Sarà presente sul posto un food truck dove poter ordinare sia da bere che da mangiare. Anche il BAR farà servizio di bibite e snack di vario tipo.



CONTATTI:

Contatto telefonico: 3383792523 oppure 3475534365



LINK EVENTO: https://www.facebook.com/events/234964272587768