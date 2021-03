Sabato 27 marzo "Harry Potter e l'ordine della Fenice alle Collezioni Comunali d’Arte" alle ore 15:00 online. Laboratorio online per bambini da 6 a 11 anni a cura di RTI Senza Titolo S.r.l., ASTER S.r.l. e Tecnoscienza. Arti divinatorie, figure mitologiche e tanto altro saranno le tematiche che verranno raccontate a partire dai brani del quinto episodio della saga su Harry Potter per poi confrontarle con numerose opere che ritraggono queste figure già presenti nella letteratura antica occidentale. L’incontro si concluderà con la realizzazione di un kit di scrittura per maghi. Possibilità di replica alle h 16.30. Prenotazione obbligatoria via email all’indirizzo musarteanticascuole@comune.bologna.it (entro le h 20 di venerdì 26 marzo). Agli iscritti sarà inviato un link per il collegamento.