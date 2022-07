Harry Styles torna a infiammare l'Unipol Arena: fan in trepida attesa per l'ex leader dei One Direction

E' il giorno di Harry Styles all'ombra delle Due Torri, dove i fan sono già assiepati in barba ai 38 gradi che battono nel capoluogo felsineo. L'ex leader dei One Direction infiamma così l'Unipol Arena di Casalecchio con il suo “Love on tour 2022” . Lo show avrà inizio questa sera, 25 luglio, alle ore 20.30

Fine di un'attesa lunga due anni

Finisce così l'attesa per i seguaci dell'artista britannico che aveva dovuto rimandare il suo show in città causa pandemia. “Tutti coloro che mi conoscono sanno che esibirmi live è la parte che più preferisco del mio lavoro. Tuttavia in questi tempi difficili, la salute della mia crew, dei miei fan e di tutti nel mondo sono un’assoluta priorità. Per ovvie ragioni il mio tour in Inghilterra ed Europa sarà riprogrammato ... Per tutelare la vostra salute e quella degli altri, state a casa. Uniti ce la faremo. Non vedo l’ora di rivedervi in tour non appena sarà possibile. Fino ad allora, trattate le persone con gentilezza”. Così si era rivolto ai fan nel 2020 il cantante. Poi il covid ha fatot il suo corso, ondata dopo ondata, e così siamo arrivati a fine luglio 2022. L'attesa è terminata.

Fan accampati con le tende

Tale l'entusiasmo che la folla ha inziato a radunarsi con largo anticipo a Casalecchio. D'altronde non è una novità. Basta ripensare agli accampamenti con tanto di tende sotto la pioggia battente in occasione dell'ultimo tour della star che aveva lambito il capoluogo felsineo, lo scorso aprile . In quella circostanza forti erano stati i disagi alla circolazione della zona, durante il deflusso al termine dello spettacolo.

Harry Styles a Bologna, la scaletta del concerto

Music for a Sushi Restaurant

Golden

Adore You

Daylight

Cinema

Keep Driving

Matilda

Boyfriends

Lights Up

Satellite

Canyon Moon

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful (One Direction)

Late Night Talking

Love of My Life

Sign of the Times

Watermelon Sugar

Medicine

As It Was

Kiwi

Concerto Harry Styles, come arrivare all'Unipol Arena

Per l'attesissmo show è disponibile un servizio di collegamento diretto tra la Stazione Centrale di Bologna e l’Unipol Arena.

In autobus

Da Bologna – linee autobus exrtaurbane numero 83, 94, 671.

Da Casalecchio di Reno – linea 85

In treno

Da Stazione Centrale di Bologna tramite la Linea Ferroviaria Suburbana (Bologna – Vignola). Fermata Palasport – Futurshow Station

Arrivando in auto, in autostrada è raggiungibile percorrendo la A1, A13 e A14, uscendo al casello di Casalecchio di Reno ed imboccando l’uscita 1 bis. Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1.

Vita e carriera: chi è Harry Styles, la star che trona a scaldare l'Unipol

Classe 1994, è un cantautore e attore britannico.

Ha esordito nel mondo della musica nel 2010 come membro della boy band One Direction, con cui ha venduto mondialmente oltre 50 milioni di copie. A seguito della pausa intrapresa dal gruppo nel 2016, ha avviato la sua carriera da solista nel 2017 con l'album eponimo, anticipato dal singolo Sign of the Times, che ha raggiunto la vetta nel Regno Unito, il numero quattro negli Stati Uniti e la top ten di altri 30 paesi. Nel 2019 ha pubblicato il suo secondo album Fine Line, promosso dai singoli Lights Up, Adore You e Watermelon Sugar, quest'ultimo numero uno nella Billboard Hot 100. Il 2022 è l'anno del terzo album Harry's House, che ha raggiunto la vetta delle classifiche in quasi 30 paesi, tra cui Regno Unito e Stati Uniti d'America, trainato dal singolo di lancio As It Was.

Prima di partecipare a The X Factor, lavorava part-time in una panetteria. Faceva parte di un gruppo musicale che si esibiva localmente nella contea del Cheshire. Tra le sue influenze si citano Elvis Presley, Foster the People, Chris Martin e Kings of Leon.

Nel 2010 ha partecipato come solista alle audizioni della settima stagione del talent show televisivo britannico The X Factor. Insieme ad altri quattro ragazzi fu inserito in un nuovo gruppo che partecipò al programma giungendo al terzo posto. Dal 2010 è quindi un membro degli One Direction, gruppo che ha esordito con l'album Up All Night e che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo. Seguiranno gli album Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014), and Made in the A.M. (2015), tutti di grande successo, accompagnati da vari singoli di fama planetaria, tra cui What Makes You Beautiful, Live While We're Young, Best Song Ever, Story of My Life and Drag Me Down.

In seguito, contemporaneamente alla carriera di gruppo con gli One Direction, ha debuttato come solista con il brano Don't Let Me Go.

Il 23 giugno 2016 Styles ha firmato un contratto da solista con l'etichetta discografica Columbia Records. Il 7 aprile 2017 ha pubblicato il suo primo singolo da solista, Sign of the Times.

Nel 2019 il cantante ha pubblicato il singolo Lights Up, accompagnato dal relativo videoclip .

Il 13 dicembre 2019 Styles ha messo in commercio il suo secondo album, intitolato Fine Line, che debutta al primo posto negli Stati Uniti e al terzo in patria. Il secondo singolo estratto, Adore You, si posiziona 17º in Regno Unito mentre diventa la sua seconda top ten statunitense.

Ai BRIT Award del 2020 il cantante ha ricevuto due candidature, come artista solista maschile britannico e quella di album britannico dell'anno per Fine Line. Il terzo estratto, Falling, viene pubblicato il 7 marzo 2020; in contemporanea viene annunciato il tour a supporto dell'album, il Love On Tour, inizialmente previsto per l'estate di quell'anno e poi posticipato al 2021 a causa della pandemia di COVID-19

Il 23 marzo 2022 Styles ha annunciato il terzo album Harry's House, pubblicato il 20 maggio seguente. Dopo una sola settimana dall'uscita di Harry's House, quattro brani del disco hanno occupato contemporaneamente la top 10 della Billboard Hot 100.

Styles ha sostenuto varie cause e movimenti sociali. Sostenitore della comunità LGBT, viene spesso visto sventolare la bandiera arcobaleno sul palco. Styles ha anche sostenuto l'uguaglianza di genere e il controllo delle armi negli Stati Uniti d'America.[fonte wikipedia]