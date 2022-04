Health revolution day al Palazzo di Varignana: una giornata dedicata a benessere, salute e longevità

Palazzo di Varignana, resort immerso nelle colline bolognesi naturalmente vocato alla cura della persona, ospita il 9 Aprile il primo Health Revolution Day, una giornata dedicata a benessere, salute e longevità.

La giornata si aprirà alle 10.30 con la presentazione del libro “Health Revolution: i 5 pilastri della salute” durante la quale l’autrice e fondatrice del Medical Center di Palazzo di Varignana, Dott.ssa Annamaria Acquaviva, dialogherà con autorevoli personalità del panorama scientifico italiano: Gian Mario Migliaccio, Dottore di ricerca e Sport Scientist; Stefano Vezzani, Direttore Progetti Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus; Caterina Solimando, Psicologa Psicoterapeuta; Fabio Pizza, Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie, Unibo; Fabrizio d’Agostino, Presidente della SIFA Società Italiana Fitness e Alimentazione; Chiara Pastorelli, Farmacista.

A seguire, sarà possibile partecipare a “Olio EVO, elisir di longevità”, workshop dedicato alla produzione di eccellenza del resort, in cui l’oleologo di Palazzo di Varignana Aleandro Ottanelli guiderà i partecipanti in un viaggio sensoriale alla scoperta dei sentori e dei profumi dell’olio evo, accompagnato dalla Dott.ssa Annamaria Acquaviva che ne illustrerà le particolari proprietà nutraceutiche.

Conclude la mattinata una colazione con menù dedicato “HealthyBalance” a base dei prodotti a km zero dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, i partecipanti alla giornata potranno scegliere a quale esperienza partecipare tra una serie di attività tra natura e benessere, condotte da professionisti del mondo health.

“Per l’Health Revolution Day ho voluto invitare alcune delle personalità più autorevoli del settore a esporre il frutto dei loro studi, per restituire al pubblico un approccio olistico attento ai rapporti tra mente e corpo. Una giornata che si completa nel pomeriggio con workshop tematici attraverso i quali il pubblico potrà vivere delle esperienze autentiche e partecipative per muovere i primi passi in un percorso di consapevolezza. Proprio come nel Metodo che descrivo nel mio ultimo libro - afferma la dottoressa Annamaria Acquaviva – i 5 pilastri della salute sono l’inizio di un percorso volto a far diventare ognuno la versione migliore di se stesso”.