Her Slin + Miglio live al Mercato Sonato

Venerdì 29 aprile Her Skin + Miglio live sul palco del Mercato Sonato. In apertura #MercatoSaloon con torneo di scacchi ore 20:30 (iscrizione entro le 20:15), biliardo, ping pong e giochi da tavolo.

Her Skin: Il nuovo album (nome d’arte di Sara Ammendolia) è in uscita il 22 aprile 2022, Giornata Mondiale della Terra. Si chiama “I Started A Garden” ed è una raccolta di canzoni che raccontano la confusione di vivere i vent’anni oggi, cercando il proprio posto nel mondo, piantando un seme alla volta.

Miglio: Col suo cantautorato post moderno e con una scrittura cruda e personale, Miglio (al secolo Alessia Zappamiglio) riesce a raccontare di orgasmi femminili, di mania per il porno e di amore libero, come il suo, che non ha limiti di genere.



Vittorio Marchetti Experience dj set