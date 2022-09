"Hey Joe Bologna in festa": sabato e domenica la manifestazione in Piazza Maggiore

"Hey Joe Bologna in festa": solidarietà e musica in Piazza Maggiore con spettacoli e musica sia sabato che domenica. E poi il gran finale!

Torna per la sedicesima volta la manifestazione di solidarietà "Hey Joe Bologna in festa", in programma il 3 e 4 settembre in Piazza Maggiore dedicata a Padre Marella. Sono ben 85 gli artisti che saliranno sul palco della festa promossa dall'associazione Hey Joe Bologna suona insieme a Cucine popolari, Civibo e Amici di piazza Grande. E domenica a Palazzo d'Accursio è previsto anche il pranzo offerto da Camst per 250 persone disagiate.

Il programma: si parte sabato alle 15 con spettacoli comici e campioni cabaret e varietà. Domenica, dopo la santa messa delle 10 una lezione spettacolo fino alle 13 con i giovani batteristi del Music Studio di Tony Cucaro, alle 14 le imitazioni di Simone Merini, la danza dal ventre con Valeria Vecchi e dalle 14.30 i concerti.

Tra i nomi di chi si esibisce: Ricky Portera, Franz Campi, Jimmy Villotti, Beppe Maniglia, i Gemelli Ruggeri, Pia Tuccitto, Mauro Bertoli, Daniel Quintana ex Gipsy Kings, Silvia Parma, Max Turone, e tra le band, Inferno, Experience U2, Fire the Crow, Emil Spada band, Flyin Pasta, Luti Chroma, Dark Machine 2, Gloria Bonaveri band, Alice Cucaro band e Jacopo Mezzanotte band. Finale con una jam session dedicata alla memoria di cinque artisti bolognesi: Franco Paradise, Junior Magli, Silvano Silvi, Romano Trevisani e il dj Miki.