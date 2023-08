"Hey Joe": il grande spettacolo di solidarietà torna a Bologna

"Hey Joe": la grande festa dedicata a Padre Marella torna in Piazza Maggiore a Bologna il 2 e il 3 settembre con un concerto- spettacolo no stop in ricordo del Beato. E siamo alla 17ma edizione. Sabato 02 settembre 2023 dalle ore 15,00 alle ore 24,00 e domenica 3 settembre dalle ore 10,00 alle ore 24,00. Fra i presenti: Marco Mastacchi ,Fabio Mele, Raffaele Donini, Andrea De Maria, Roberto Morgantini, Giovanni Melli, Claudio Mazzanti, Massimo Bugani, Gianni Curci, Vassili,Valerio Negroni, Daniele Ara, Antonella Di Pietro,I Gemelli Ruggeri, Presidente Camst Francesco Malaguti, Franz Campi, Niccolo’ Rocco Di Torrepadula, Emanuele Montagna.



.La Festa, Organizzata da "Hey Joe Bologna Suona" Insieme, in collaborazione e a sostegno delle associazioni presenti alla festa: “Fraternita' Cristiana Opera Padre Marella “, ”Cucine Popolari”, “Civibo” “ Amici di Piazza Grande”. Con il Patrocinio del Comune di Bologna e Bologna Estate per la realizzazione dell'evento, con il sostegno e la collaborazione di: Ristorazione Camst, La Pasticceria Lagana', MC Donald, Romagnoli Patate F.lli s.p.a., Fini Sport, Susymix, Imperial , Namaste',Simoni,Tamburini, Star Sistem,Emporio danza Fabio Gabusi, Radio Bruno, ”Scuola Teatro Colli”, i Burattini di Riccardo Pazzaglia e oltre 300 Artisti Devoti e Volontari.



Calendario delle Iniziative che hanno i tratti dello Spirito e l’Amore per i Disagiati. Le Associazioni Onlus:”Fraternita' Cristiana Opera Padre Marella”,”Civibo”,”Cucine Popolari” “Amici di Piazza Grande”che Saranno Presenti nelle 2 Giornate,con libri,maglie e gadget vari IN QUESTA EDIZIONE IN PARTICOLARE ,LE OFFERTE OTTENUTE SARANNO DEVOLUTE E DESTINATE AGLI ALLUVIONATI!

Sabato 2 settembre dalle ore 15,00 Hey Joe concerto spettacoli vari , comici, musica ,i campioni di ballo dell'Emporio Danza Fabio Gabusi,cabaret, varieta’ ecc....

Domenica 3 settembre dalle ore 10.00: S.S.Messa nella Basilica di San Petronio celebrata da Don Alessandro Arginati, accompagnata dal direttore, Michele Ferrari, l'organista e il coro Diocesano. Dalle ore 10,30 alle ore 13,00 Sul Crescentone Lezioni di musica e spettacolo con il M° Tony Cucaro e le giovani band del “Music Studio”. Intervallati dalla M° Valeria Vecchi con le sue ballerine di “danza del ventre”e le imitazioni del M° Simone Merini.

Ore 12,30 il Tradizionale Grande Pranzo offerto da CAMST e la Grande Torta della pasticceria Lagana' a 250 persone in condizione di disagio, delle Associazioni Onlus: “Fraternita' Cristiana Opera Padre Marella”, ”Cucine Popolari”,“Civibo”,“ Amici di Piazza Grande” Allieteranno il pranzo: lo storico M° cantante chitarrista Daniel Quintana (ex Gipsy King)

ORE 14,00 LE IMITAZIONI DI SIMONE MERINI

ORE 14,15 DANZA DEL VENTRE M° VALERIA VECCHI.

DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 24,00“HEY JOE BOLOGNA SUONA”MUSICA,BALLI, VARIETA'CABARET,COMICI E

SPETTACOLI VARI ,NO STOP PER GRANDI E PICCINI. .

Presentano: Raffaele Donini, I Gemelli Ruggeri, Franz Campi, Maurizia Cocchi, Niccolo’ Rocco di Torrepadula, Silvia Parma, Gloria Bonaveri ,Simone Merini , Silvia Sax. Direzione Artistica : Silvia Parma , Alice Cucaro,Ricchio Galassia. Oltre 300 Famosi Artisti Solidali Devoti No Profit Invitati :

Franz Campi, Jimmy Villotti,Teo Ciavarella,I Gemelli Ruggeri, Pia Tuccitto,Roberta Giallo, Davide Polazzi, Giulio DiNola , Domenico Loparco, Luigi Pistillo,Renzo Corti, Massimo Cappa,Mattia Manocchia,Daniel Quintana ex Gipsy King, Marco Baccarini ,Francesca Mercury, Luca Bruno,Federico Aicardi,Ettore Cimpincio, Agostino Raimo ,Pietro Posani,Emil Spada, Giorgio Santisi,Claudio Bettocchi, Cocco Andreino,Caselli, Paolo Inzaina, Ares Signorello, Ricchio Galassia , Mauro Spiga, Gloria Bonaveri,Valentina Carati, Angelica Sisera, Cristian Grassilli, Silvia Parma, Gian Marco Basta, Oderso Rubini, Gianluca Naldi, Iggy Booze, Ermanna, Baccilieri,,Emporio Danza Gabusi,Simone Merini, Valeria Vecchi,Antonietta La Terza,Riccardo Pazzaglia, Manuel

Auteri,Mirco Menna, Mattia Bertoli,Alice Cucaro,Emanuele Montagna, Mirko Errani,Antonella Di Pietro,Daniele Ara, Michela Lunetta, Davide Barbieri, Carlo Trogu e altri a sorpresa!

Con Tante famose band: Luti Chroma, “Red ot Cirenaica”,”Load Band”, “Luca Bruno band”, “The Human Tornado”, “Alice Cucaro band”,”I Dark Machine2,”Iggy Booze band”,”I Tarchon Fist”, i Maroones,”SkyHard , ”Sock Room” “Giulio Di Nola band”,”Armonica Dance duo”, “No Money Fabio Ioannisci band”,”Manuel Auteri band”, “Gloria Bonaveri band”, “I Provider Acoustic Ensamble”,”I Blonde Brothers”,”Quelli del Martedi'”,”Chuckling Pies”, “Nucleo Zeta”, I Pesto Duro”,” I Ciclopi”,”I Country Manners”,”I Ricovery Brothers”, ”I Latte Rock”, Sophia Karin Lawami band ”,” I Black Out”, “I Retro Sound”, Jacopo Mezzanotte band”, “I San Locca band”, “Gli Air Suffle”, Sessanta all'ora ,”Pillo band”, ”Rito Pagano” , Back Up”,Mistri Blues band”, “ I Coccino band”,” Emozioni Sonore ,”Rakatum band”, “ Le Due Emme “, “F.B. Power “,”Perfetti Sconosciuti”, “Musicarti”,“Music Studio”, ”Davide Barbieri band”,”Pesto Duro”,”Acuphenia”,”Idrogena”,”Gli Anthera”, “I Camelot”, “Underbridge”,”Groove City”, “Le Tremende”, “Trio Slatter Billies”,”Rovin Stonets”, ”Texas Radio”,”Sosta Libera”,”Sintesi del Viaggio”, “Mistri Blues band”, ”San Luca Sound”, ”Inps In Prestito”,“Il Parto delle Nuvole Pesanti”,” I Magenta 9”e altri ospiti importanti artisti a sorpresa!

I musicisti sono molto partecipi a ricordare sempre il Beato Don Olinto Padre Marella . A Bologna la musica nasceva nei quartieri

poveri, quelli che erano i sobborghi, come San Donato e San Ruffillo. Lì la musica dava uno scopo nella vita, quando non c’erano altri mezzi. Tanti musicisti che intervengono hanno condiviso queste esperienze e Padre Marella era lì tra di loro a sostenerli. C’è chi ha avuto fortuna, e chi ne ha avuta men, ma L’obiettivo di questa festa-concerto è di rendere tutti uguali sullo stesso palco e che tutti possano portare la propria voce. Insieme a migliaia di ragazzi che hanno sofferto e sono stati aiutati, sfamati e istruiti che vogliono ricordare e dimostrare che non si sono dimenticati del Grande Sacerdote Mendicante di strada il “BEATO DON OLINTO PADRE MARELLA” e il Suo Degno e Puro Successore per 52 anni.