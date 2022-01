"Hickeys" Live al Covo Club

Venerdì 4 febbraio la band "Hickeys" live sul palco del Covo Club.

Il loro sound spazia tra il post punk e l’alt rock, attraverso atmosfere più eteree e sconfinando nel Dream Pop. Un mix eterogeneo dove armonia e cambi di ritmo si alternano senza sosta.

Nonostante non abbia ancora pubblicato il loro primo album, ma solo una manciata di singoli, la band nei primi 3 anni di vita la band ha attratto velocemente l’attenzione dei promoter internazionali. Prima della pandemia la band ha suonato in Spagna, Portogallo, UK, Germania e in alcuni dei più importanti Festival europei (Primavera, Eurosonic, Bukta…).

La band inoltre ha partecipato al SXSW e al New Colossus Festival negli Stati Uniti, dove non è passata inosservata…

A poche settimane dall’uscita del primo album, la band ha rilasciato i primi due singoli che puntano nella direzione di band come Fontaines DC o Idles.

Cambi di ritmica improvvisi, chitarre distorte, linee di basso profonde e ipnotiche che danno subito la sensazione di potenza.