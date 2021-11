Holiday Art Market: il mercatino di Natale artistico al Pratello, con musica e brulè

Le feste si avvicinano ed è arrivato il momento di pensare ai regali! L'invito per questo Natale è quello di sostenere le artigiane e gli artigiani: domenica 12 dicembre appuntamento al Centro Sociale della Pace (in via del Pratello 53), per un super mercatino di artigianato, ricco di creatività e meravigliose creazioni. L'evento è gratuito e sarà aperto al pubblico dalle ore 15.00. All'ingresso verrà richiesto il Green Pass.

Non mancherà la musica! Il pomeriggio sarà infatti accompagnato dal sottofondo musicale di un DJ. Al bar, VIN BRULÈ e DOLCI NATALIZI!

LOTTERIA “RAFFLE”

Ogni ora un'estrazione!! Tra i premi, alcune delle creazioni artistiche de* artist* partecipanti all'evento!

Orario estrazioni: 16.00, 17.00, 18.00, 19.00

CALL FOR ARTISTS

Cerchiamo ancora artist* artigian* di ogni tipo, per informazioni contattateci alla mail: PACEinEnglish@gmail.com