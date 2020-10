Dopo l'apertura con l'arte visiva contemporanea, il festival BOOM Cantiere Creativo organizzato dalla Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno prosegue con HOME_homing, un progetto speciale dedicato alla danza e affidato alla Compagnia STALKER_DanieleAlbanese con due appuntamenti: il dialogo performativo tra Daniele Albanese e Simona Bertozzi moderato da Enrico Pitozzi (venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 18.30 al Teatro Spazio Reno in via Roma 12 a Calderara) e la performance HOME_homing (sabato 24 ottobre 2020 alle ore 18.30 tra il Teatro Spazio Reno e la Casa della Cultura Italo Calvino).



La Compagnia STALKER_Daniele Albanese dal 2019 indaga attraverso il linguaggio della danza il concetto di ‘casa’ come luogo dell’identità in relazione al mondo contemporaneo e alle sue complessità. Proprio da questa ricerca si dipana HOME_homing, percorso aperto e partecipato appositamente ideato per il Festival BOOM Cantiere Creativo. La scelta del sottotitolo homing rimanda a un termine utilizzato in etologia che definisce “l’insieme dei comportamenti che consentono a un animale di ritrovare un luogo familiare attraverso complessi meccanismi di orientamento” e che, in un momento storico in cui il concetto di ‘casa-mondo’ risuona forte nella coscienza globale collettiva, sollecita molteplici riflessioni sulle possibili declinazioni del termine ‘migrazione’ e su come sia cambiata la nostra percezione e la nostra idea di ‘casa’ a seguito degli accadimenti degli ultimi mesi.



HOME_homing si declina in tre fasi che implicano il coinvolgimento della comunità in modalità differenti, a partire dalle “incursioni” realizzate il 26 e 28 settembre in concomitanza di due momenti di vita pubblica della Città di Calderara, la festa della Biblioteca e il mercato, nelle quali Daniele Albanese e i suoi collaboratori hanno invitato i cittadini a contribuire in prima persona al processo creativo, immaginando possibili risposte a una domanda all’apparenza semplice: “che cos’è casa?”. Le risposte registrate sono state quindi affidate alla musicista e perfomer Daniela Cattivelli per la composizione della traccia sonora, mentre il videomaker Salvatore Insana farà confluire paesaggi e luoghi della città in un’opera video. I materiali audio-video saranno parte, sabato 24 ottobre alle ore 18.30, della performance HOME_homing di e con Daniele Albanese, con la cura di Francesca Divano, evento site-specific articolato su tre spazi – il teatro Spazio Reno (via Roma 12, Calderara di Reno), la Piazza Coperta e l'Auditorium della Casa della Cultura Italo Calvino (via Roma 29, Calderara di Reno). Attraverso la combinazione di elementi differenti, lo spettacolo esplorerà nuove modalità di interazione con il pubblico e con l’ambiente, intrecciando alle azioni performative narrazioni in forma astratta, momenti di dialogo con il pubblico, frammenti video e sonorità in cui si riverberano le voci degli abitanti di Calderara e i suoi paesaggi, riferimenti al percorso di ricerca intrapreso da Daniele Albanese con la storica danzatrice Eva Karczag, il cui intervento vocale farà da sfondo all’ultimo segmento della performance.

Lo spettacolo finale sarà anticipato venerdì 16 ottobre alle ore 18.30 presso il Teatro Spazio Reno (Via Roma 12, Calderara di Reno) dal dialogo performativo che vedrà Daniele Albanese entrare in relazione con la coreografa Simona Bertozzi, fondatrice di NEXUS Factory, e con il pubblico attraverso la moderazione di Enrico Pitozzi, studioso e docente di Discipline dello Spettacolo presso l'Università degli Studi di Bologna oltre che del progetto Biennale danza College della Biennale di Venezia Settore Danza, diretto da Virgilio Sieni, con il quale ha collaborato anche per la Biennale Danza 2014. Nell'incontro, i due coreografi dialogheranno anche attraverso piccole azioni performative sulla casa intesa come luogo fisico e mentale dove dimensione esterna e interna si intersecano, per costruire un discorso aperto sullo spaesamento in quanto condizione che rende possibile il divenire e che rappresenta la forma principale dell'abitare case, vite, teatri, mondi.

