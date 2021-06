HOOPnosis è un rituale, un atto divertente ed ipnotico in cui il più fortunato tra il pubblico avrà il privilegio di sperimentare posizioni e prese acrobatiche che non avrebbe mai immaginato di poter fare prima.



La trance avverrà grazie al supporto di atmosfere incantate, cerchi magici e corpi contorti e renderà evidente agli occhi dei suoi spettatori come l’impossibile può diventare possibile solo grazie ad una leggera ed ironica suggestione sensoriale.



Lo spettacolo fa parte di Pillole di Equilibri, rassegna di circo contemporaneo e di arte di strada.



Tutti gli appuntamenti si svolgono in totale sicurezza, rispettando le norme sanitarie per gli artisti e gli spettatori. Gli spettatori sono obbligati ad indossare la mascherina e mantenere le misure di distanziamento sociale, in riferimento alle linee guida per la prevenzione attualmente in vigore.



Il pubblico sarà contingentato, quindi i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Gli spettacoli sono a entrata libera e uscita a cappello. L’offerta, libera e consapevole, aiuterà a finanziare l’iniziativa stessa. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima dell’ inizio dello spettacolo. In caso di pioggia eventuali comunicazioni su www.arterego.org oppure sulla nostra pagina facebook.



Prenota su Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pillole-di-equilibri-hoopnosis-the-ritual-di-linda-vellar-154606579441?aff=ebdsoporgprofile

