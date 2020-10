Horror puppets show - spettacolo di teatro di figura e clown

El Bechin è il suo nome, come la sua professione d’altronde! Come becchino scarrozza i defunti di città in città, ravviva le strade suscitando orrore nella gente! I suoi scheletri sono molto più vivi di quanto si possa credere e provocano il sorriso quanto più tentino d’incutere paura!



Come risvegliare dal sonno più profondo questi burattini d’oltretomba? Naturalmente a tempo di musica, balli sregolati e una buona dose di follia.



Clown dalle storie macabre ma esilaranti, El Bechin, riesce dar vita a uno spettacolo davvero divertente dal quale lo spettatore viene magicamente catturato, uno spettacolo che fa tornare bambini.



Una commedia ricca di buffonerie o una danza dalle coreografie raccapriccianti?



…Di certo una risata vi seppellirà.



Lo spettacolo fa parte di Art. Nove, la rassegna autunnale di arti performative organizzata dall’associazione culturale Arterego in co-progettazione con il Comune di Sala Bolognese.



Tutti gli eventi sono adatti ad adulti e bambini, a ingresso libero e uscita a cappello. L’offerta a fine spettacolo è libera, e contribuirà al finanziamento della rassegna stessa.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

Telefonica chiamando nelle fasce orarie 10:00-12:00 & 16:00-20:00 al +39 3534098322

Online su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-horror-puppets-show-el-bechin-122584315989