Humana Vintage apre in via San Felice: ecco il giorno dell'inaugurazione

Lo shopping vintage e solidale di Humana amplia la sua proposta nel capoluogo emiliano-romagnolo inaugurando il secondo punto vendita nella storica via San Felice, al civico 37.

Sabato 21 ottobre a partire dalle ore 10 sarà possibile scoprire tanti capi e accessori vintage selezionati degli anni '60 ai primi 2000, tra cui abbigliamento uomo e donna, borse, bigiotteria, cinture e scarpe fino ad abiti di marca realizzati con tessuti di pregio. Oltre a trovare pezzi unici di qualità a prezzi accessibili, il cliente avrà la possibilità di vivere un’esperienza di acquisto responsabile. Tutti gli articoli provengono, infatti, dalla filiera etica e trasparente di Humana People to People Italia, organizzazione non profit leader nel settore della raccolta e avvio a recupero degli indumenti usati e attiva nel nostro Paese da 25 anni. Il ricavato della vendita dei negozi Humana Vintage permette di finanziare progetti di cooperazione internazionale e iniziative socio-ambientali in Italia. Solo nel 2022, attraverso i loro progetti, i membri della Federazione Humana attiva in 46 Paesi hanno migliorato le condizioni di vita di oltre 16 milioni di persone nel mondo.

Il 21 ottobre, in occasione dell’apertura, si alterneranno diversi ospiti: tra questi Martina Rogato, attivista per i diritti umani, Co-fondatrice di Young Women Network e Co-Chair Women7 per la presidenza italiana del G7 2024 e Roberta Ligossi, CEO e co-founder di TA-DAAN. Inoltre numerosi influencer racconteranno il loro punto di vista sul mondo del vintage e non solo: il tema della giornata sarà infatti quello dell'empowerment femminile, un concetto sul quale Humana da tempo è impegnata con numerosi progetti sociali nel mondo.

I contributi degli ospiti saranno trasmessi in diretta su @humanavintageitalia e @humana_it.

Inoltre, sarà possibile partecipare a due workshop di ricamo creativo realizzati in collaborazione con TA-DAAN, e-commerce e hub creativo dedicato alla riscoperta dell'artigianato: un'occasione nuova per prendersi cura dei capi, rendendoli ancora più speciali. Durante i due workshop, condotti da Bianca Hodselle Sannolo alle 11.30 e alle 15.30, alcuni capi vintage verranno impreziositi da vere e proprie opere d’arte ricamate e saranno poi acquistabili durante l’evento.

I visitatori dello store saranno accolti in un ambiente curato e ricercato, caratterizzato dall’accostamento di arredi vintage a elementi industrial, segno distintivo anche dello store Humana Vintage già presente da settembre 2020 in via Augusto Righi.

"Questo nuovo negozio non è solo il secondo store bolognese ma anche il quarto che inauguriamo in soli 10 mesi: la conferma che la moda sostenibile a portata di tutti di Humana risponde alle nuove esigenze del pubblico, sempre più attento alle proprie scelte di acquisto. Il nostro scopo non è solo quello di incentivare lo shopping consapevole ma anche di sensibilizzare le persone su temi di carattere sociale e ambientale: anche per questo abbiamo deciso di trattare il tema dell'empowerment femminile con gli ospiti e i visitatori presenti all'apertura di oggi" – spiega Luca Gilardi, Retail Manager di Humana People to People Italia.

Sale così a tredici il numero di negozi fisici della catena Humana Vintage (già presente oltre che a Bologna anche a Milano, Torino, Firenze, Genova, Verona e Roma), a cui si aggiunge lo store online humanavintage.it e i tre negozi Humana People (a Milano, Torino e Firenze) che propongono invece abbigliamento second hand contemporaneo.