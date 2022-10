HVOB live clubset al Link

Venerdì 28 ottobre 2022 presso il Link di Bologna si terrà l'unica tappa italiana del tour europeo degli HVOB. L'evento, promosso e organizzato da Mariolina Catani (co-founder e art director di Tank - Serbatoio Culturale) in collaborazione con il Link 2.0 Bologna, porta quindi in Italia il duo elettronico austriaco nell'anno del loro decennale (la prima traccia pubblicata è infatti "Dogs" del 2012).

Anna Müller e Paul Wallner da Vienna sono gli HVOB. Scoperti dal dj e produttore Oliver Koletzki, nel coprso di questi primi dieci anni di attività hanno pubblicato cinque album in studio e uno dal vivo. Il loro secondo album "Trialog" del 2015 è stato dichiarato dalla rivista American Thump come "candidato per il premio di "Album dell'anno"". Il quarto "ROCCO" del 2019 è stato seguito dal tour sold out in America, Australia, Africa, Asia ed Europa, con concerti al Burning Man, al Fuji Rock Japan, al Sonar di Barcelona e al Clockenflap di Hong Kong.

L'ultimo album "TOO" è il resoconto arrabbiato, tenero, vulnerabile e determinato di un'intera generazione. L'album esplora gli estremi tra contenuto e suono, sviluppato in un periodo di sei mesi. La prima traccia del nuovo album HVOB è "Livido". L'ottava e ultima traccia di "TOO" è stata pubblicata in concomitanza con l'inizio del tour mondiale nell'aprile 2022.