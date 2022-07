I 300 anni di Madonna del Faggio

Buon compleanno Madonna del Faggio!

In occasione del terzo centenario della costruzione di uno dei Santuari più amati dell’ Appennino Bolognese, un’ escursione adatta a tutti per conoscere la storia di questa chiesa sperduta tra i boschi, ma anche per ammirare Tresana-il borgo-gioiello restaurato con amore dai propri abitanti- e Monte Acuto delle Alpi, il più iconico borgo d’ Appennino. Un’escursione che ci parla anche di come un Santuario diviene il centro religioso e sociale di un’intera comunità e anche della storica rivalità tra i paesi di Castelluccio e Monte Acuto. Un tuffo indietro nel tempo, un’ escursione a cui romantici e fotografi non possono mancare.