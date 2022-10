I balzi dell' angelo perduto

Dopo i Balzi dell’ Ora e i Balzi del Fabbuino, questa domenica di ottobre ci porta sugli altrettanto belli (e faticosi) Balzi dell’ Angelo Perduto. Nome di fantasia, come tanti altri nomi di luoghi che ritroviamo qui in Appennino, che sembra evocare battaglie da bene e male, tra angeli e demoni. Un bel tratto ripido, in cui è necessario toccare con mano la roccia dei Balzi, che ci porterà direttamente in vetta al Monte Pizzo. Quanto si dice breve ma intenso! Dal Monte Pizzo arriveremo al Monte Grande, a quota 1531 metri da cui si potranno ammirare ampi scorci sulle cime circostanti dalla Nuda al Corno alle Scale, dal Monte Gennaio al Monte Orsigna e giù verso il basso Lizzano e Vidiciatico con le loro frazioni e i tetti del piccolo paese di Pianaccio.



Itinerario difficile in cui bisogna mettere le mani sulla roccia dei Balzi per un ripido sentiero di crinale, classificato EE (Escursionisti Esperti). Pertanto è necessario avere PIEDE FERMO, assenza di VERTIGINI. Vista la lunghezza del percorso ed il dislivello, è necessario essere abituati alla fatica e alle escursioni in montagna. Per garantire la massima sicurezza, il gruppo sarà costituito da un massimo di 12 partecipanti.