I bestiolini | spettacolo di teatro disegnato di Gek Tessaro

In occasione di "BOOM! Crescere nei Libri 2023", Fondazione Golinelli, in collaborazione con Franco Cosimo Panini Editore, propone lo spettacolo di teatro disegnato di Gek Tessaro, all'insegna di esplorazioni, mostri, meraviglie, curiosità e tante altre suggestioni artistiche e scientifiche.



A partire dalla figura di Ulisse Aldrovandi (1522-1605), uno dei più grandi scienziati della natura del suo tempo, di cui quest’anno si celebra il 500° anniversario della nascita, le piccole e i piccoli partecipanti si immergeranno in storie fantastiche e attività di arte e scienza, accompagnati dall’esperienza grafica e letteraria di autori e illustratori di libri per ragazzi.







I BESTIOLINI | La danza sgangherata dei molesti ma tenerissimi abitanti dei prati



In un prato apparentemente

Sembra che non ci sia quasi niente

I fiori, gli steli, le foglie qua e là

Ma siamo sicuri che sia tutto qua?

Se in mezzo all’erba ti metti a cercare

Tanti piccoletti potrai incontrare

Corrono, saltano, son birichini

Ecco a voi i bestiolini.



Dall’omonimo libro edito da Franco Cosimo Panini, prendono vita storie di insetti e di altri piccoli abitanti del prato. La narrazione allegra e giocosa, semplice tanto da essere adatta a un pubblico di piccolissimi, e ricca al contempo di spunti di riflessione per i più grandi, racconta argomenti importanti come il rispetto per la natura e di chi la abita, l’osservazione come strumento di conoscenza, l’incontro con le diversità e il riconoscimento del punto di vista dell’altro.



