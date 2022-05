I capperi dell'Appennino al borgo medioevale della Scola

Non è uno scherzo, i capperi in Appennino ci sono davvero! Una giornata per scoprire due dei luoghi più affascinanti d’ Appennino: il borgo medioevale della Scola con il suo clima del tutto particolare per essere in Appennino, e il Santuario di Montovolo, da sempre meta di pellegrini e devoti e ricco di una storia millenaria alle spalle. Il vero Sinai Bolognese che regala, inoltre, panorami sulla valle del Silla e del Setta, sul Corno alle Scale fino al Cimone.



Ma sarà anche l’occasione per godere di uno scorcio della Rocchetta Mattei e conoscere il suo bizzarro proprietario: il conte Cesare Mattei, un po’ medico, un po’ stregone o forse solo un genio.



Un’escursione assolutamente da non perdere!