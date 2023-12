I Casting di Zecchino d’oro 2024 fanno tappa a Castel Guelfo the style outlets

A Castel Guelfo The Style Outlets è Natale più che mai con l’arrivo del Casting Tour di Zecchino d'Oro!



Venerdì 8 dicembre, dalle 10.00 alle 18.00, tutti i bambini dai 3 ai 10 anni che aspirano a diventare solisti dell'edizione 2024 potranno riscoprire l’emozione di cantare dal vivo i brani più amati del noto festival musicale.



Per partecipare alle selezioni è necessario iscriversi, entro giovedì 7 dicembre, sul sito ufficiale di Zecchino d'Oro. Qualora le iscrizioni sul sito risultassero chiuse, è consentito presentarsi liberamente nel centro per essere accolti dallo staff appena possibile. La partecipazione è gratuita e, per prepararsi al meglio alla prova, Zecchino d'Oro mette a disposizione la playlist ufficiale dei casting.



Questa iniziativa si inserisce nel ricco programma di intrattenimento per tutta la famiglia che dal 2 dicembre animerà l’outlet in occasione del periodo natalizio per regalare a tutti i visitatori, grandi e piccoli, momenti speciali all’insegna di un Natale autentico.





Il programma completo di tutti gli eventi è consultabile sul sito del centro.