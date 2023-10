I colori d’autunno sul lago Brasimone

Domenica 29 Ottobre è in programma un suggestivo trekking tra i coloratissimi boschi attorno al Lago Brasimone. Insieme ad una Guida ambientale escursionistica si effettuerà un percorso ad anello panoramico tra i boschi attorno al Lago Brasimone, in questo periodo impreziositi dagli spettacolari colori d’autunno. Il trasporto sarà in autonomia ma per chi vuole sarà possibile ritrovarsi a Bologna.



INFO TECNICHE:

Lunghezza: 10 km

Dislivello: circa 300 metri

Ritrovo: Ore 8:30 a Bologna

Difficoltà: Media - Alla portata di persone abituate a camminare e in buone condizioni di salute.



Per info e costi:



samu.palmieri@libero.it