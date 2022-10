I colori del Corno (con pranzo in rifugio)

Durante l’autunno, i crinali del Corno si colorano di tutte le sfumature più calde: il rosso, il giallo che tende all’ oro e le ultime macchie di verde.

Impossibile quindi resistere alla tentazione di una facile escursione all’ interno del Parco Regionale del Corno alle Scale per scoprire di quanti colori si possono tingere le nostre montagne. E per rendere ancora più “goloso” questo sabato in Appennino, non poteva mancare la cucina montanara del rifugio più spettacolare di tutto il crinale: il Duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo.



Pranzo presso il Rifugio Duca degli Abruzzi da pagare direttamente in loco a seconda della consumazione scelta.