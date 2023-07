I ferraristi di Molinella alla Festa d'estate 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

I Ferraristi di Molinella hanno partecipato alla Festa d'estate 2023 organizzata dal Comune di Molinella. Per l'occasione, hanno aperto al pubblico la loro sede nella storica Torre di Santo Stefano nel pieno centro storico, esponendo due modelli di Ferrari, una 812 GTS ed una 488 Pista. Il Presidente Andrea Casarano ed il suo vice Domenico Albergo si sono detti soddisfatti del grande risultato raggiunto il soli 2 giorni di partecipazione. I due soci fondatori, hanno ringraziato la Proloco ed il Comune di Molinella e non per ultimi, i soci tutti dell'associazione, senza i quali, nulla sarebbe stato possibile.