Funkclub dal vivo all'Ok village di Anzola dell'Emilia

Non puoi perderti l'evento più funky dell'anno! I FunkClub si esibiranno dal vivo presso Il Pescatore Risto Music di Anzola dell'Emilia (OK Village) per una serata indimenticabile. Preparati a ballare e divertirti con la loro musica travolgente e coinvolgente.

Indossa il tuo abbigliamento più cool e unisciti a noi per una serata di puro divertimento. Senti la potenza del funk mentre la band suona i loro successi più famosi e ti trascina in un vortice di ritmo e groove.

Non importa se sei un appassionato di funk o semplicemente ami ballare, questa serata è per tutti. Porta i tuoi amici e preparati a scatenarti sulla pista da ballo. Lasciati coinvolgere dalla musica e vivi un'esperienza unica.

Non perdere l'opportunità di assistere a questo evento imperdibile. Segna la data sul tuo calendario e preparati a vivere una serata indimenticabile con I FunkClub all'OK Village di Anzola dell'Emilia!



DJ Set MIRCO CATTANI Cena + Spettacolo + DJ Set:FREE ENTRY PER CHI CENA!

Menù alla Carta Specialità Pesce o Tradizionale/Pizza

Supplemento tavolo riservato Area Live €5 cad.

Ingresso senza cena €10 con drink



Direzione Artistica: Arte Motion Group