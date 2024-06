Venerdì 5 Luglio, ore 21:00

FunkClub in concerto al Battiferro



Siete pronti per una serata scintillante all'insegna del grande Pop & Funk? Battiferro è entusiasta di presentarvi i FunkClub, una band straordinaria pronta a farvi ballare e cantare i più grandi classici della musica internazionale! Il concerto si terrà il 5 luglio e promette di essere un evento imperdibile!

Il Battiferro sarà aperto dalle ore 20.00, con possibilità di cenare sul posto con tigelle, piadine, crescente, patate fritte presso il bar del Battiferro.

Modalità di ingresso: € 7,00 a persona - posti limitati, prenotazione consigliata



Dove: via della Beverara 123/a - via del Navile 29/5a, Bologna

Con ampio parcheggio gratuito



Prenota ora!

Info e prenotazioni: tel. 329 3659446 - associazione.vitruvio@gmail.com

I FunkClub vi trascineranno in un viaggio musicale attraverso brani iconici di artisti del calibro di Sade, Simply Red, Incognito, Daft Punk, CHIC e molti altri! Preparatevi a scatenarvi sulle note dei vostri brani preferiti, suonati con maestria dalle mani esperte di musicisti di altissimo livello.



Ascoltali in anteprima: https://www.youtube.com/watch?v=0CiLwmLcIh0



Tra le stelle del palco ci saranno Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle, il leggendario chitarrista e membro fondatore degli Skiantos, e Massimo Testa, il talentuoso tastierista che ha accompagnato artisti come Vinicio Capossela, Paolo Conte e Vasco Rossi. E ancora nella formazione troviamo Enrico Giuliani, il bassista dei Central Unit, e Carlo Cavazzoni, il batterista degli Stoneage’s. Una menzione speciale poi va fatta per la voce magica di Emanuela Lodi, la cantante che vi emozionerà con la sua interpretazione impeccabile di ogni brano.

Saranno tutti lì, pronti a regalarvi una performance indimenticabile!



Il Battiferro sarà il luogo in cui la musica si fonderà con l'energia del pubblico, creando un'atmosfera unica e coinvolgente. Questa serata rappresenta un'occasione straordinaria per vivere l'essenza della musica Pop & Funk insieme ad amici e appassionati di buona musica.



Formazione

Andrea "Andy Bellombrosa" Dallavalle - chitarra e cori

Massimo Testa - piano e tastiera

Enrico Giuliani - basso



Emanuela Lodi - voce