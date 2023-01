I Funkclub ritornano dal vivo ad Anzola Emilia

L'11 febbraio, all ore 21:30 i Funkclub ritornano sul palco dell'Ok Village - Il Pescatore con la loro energia per una serata tutta da ballare con i grandi classici pop/funk/disco anni 70-80-90-00 suonati da musicisti esperti come Andrea “Andy Bellombrosa” Dallavalle (Skiantos) e Massimo Testa (Paolo Conte, Vinicio Capossela) e cantati dalla splendida voce di Emanuela Lodi.



- MENU' alla carta (minimo euro 30) specialità pesce ma anche tradizionale e pizza



- Programmazione Eventi: https://www.artemotiongroup.it/