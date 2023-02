I giochi di Maya: presentazione libro e monologhi

Febbraio vede il lancio dell’edizione italiana de "I giochi di Maya", un libro di Delia Steinberg Guzmán, filosofa, scrittrice e pianista contemporanea. Il libro prende il nome da un'antica divinità orientale, Maya, il cui significato è Illusione.



Molti sono i “veli” che ci circondano, sotto i quali possiamo vedere le “piccole Verità” e trovare risposte profonde. Riuscire a vedere oltre le apparenze non è affatto un'impresa facile ma la Filosofia, che è Amore per la Conoscenza, ci dona tanti strumenti per poter sollevare i veli e osservare meglio il grande mistero della Vita.



Uno di questi strumenti che l’autrice ci invita ad usare è proprio la pratica degli insegnamenti di saggezza nella vita quotidiana, azione che viene portata avanti dall’Organizzazione Internazionale Nuova Acropoli, di cui la Steinberg Guzmán è presidente onorario.