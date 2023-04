I Leoni del rock per la Siria e la Turchia

Ebbene si, è arrivato il momento. La musica si muove per la solidarietà. Perché essere rock vuol dire avere un cuore grande!

Il concerto I Leoni del Rock, che unirà sul palcoscenico i più grandi chitarristi rock italiani, che hanno creato quel fenomeno del rock italiano che ha detto la sua anche sulla scena internazionale negli anni 70, 80 e 90 restando unico e irripetibile fino ai giorni nostri, è sul cartellone del Teatro Celebrazioni di Bologna.

Fede Poggipollini, fantastico chitarrista del Liga, Ricky Portera, mitico chitarrista di Lucio Dalla e degli Stadio, Maurizio Solieri, chitarra inimitabile di Vasco, sul palco assieme agli SpeedFree: Beppe Baracca (voce), Andrea Dallavalle (chitarra), Carlo Cavazzoni (batteria), Enrico Giuliani (basso) e Jennie Huston (cori).



Il ricavato andrà interamente devoluto per i terremotati di Siria e Turchia, raccolta a carico della Lions Foundation.

Biglietti in vendita al Teatro Celebrazioni e circuiti Vivaticket & TicketOne.

I Leoni del Rock

Domenica 7 Maggio, ore 21:00

Teatro Celebrazioni, Bologna