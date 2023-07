I Marlene Kunz a Porta Pratello con il documentario Karma Clima

Venerdì 28 Luglio a Porta Pratello Karma Clima / Un documentario di Michele Piazza e Marlene Kuntz: inizio proiezione alle ore 21.00 e a seguire incontro con i Marlene Kuntz, modera Riccardo Negrelli

KARMA KLIMA nasce come progetto di residenza artistica diffusa condotta dai Marlene Kuntz in tre comuni della provincia di Cuneo, luoghi emblematici della “piccola Italia”: Ostana, Piozzo e Rittana, presso la borgata Paraloup. Una vera e propria esperienza in cui la musica e l’arte aprono dei varchi nella percezione comune di temi fondamentali come il cambiamento climatico - quella forza distruttiva che sta spingendo la Terra, le specie animali e l’umanità verso un punto di non ritorno - e che ha portato alla nascita dell’ultimo album dei Marlene Kuntz. L’intero percorso è diventato, nel corso del 2023, anche un documentario per la regia di Michele Piazza: “Seguivo i Marlene Kuntz per realizzare un reportage fotografico legato alla registrazione dell'ultimo album, in contemporanea giravo immagini dei borghi riqualificati e interviste ai protagonisti. Solo a residenze concluse ho iniziato a stendere una possibile struttura narrativa. Il risultato è un film che contiene le registrazioni dei musicisti, gli incontri con le comunità e le associazioni coinvolte e testimonianze sul tema del cambiamento climatico”.