I ministri volontari incontrano i giovani del centro culturale islamico Iqra di Bologna

Incontro gratuito per bambini, ragazzi e genitori sull’apprendimento e la Tecnologia di Studio.



Al giorno d’oggi ci sono persone che, quando finiscono la scuola, non sono neanche capaci di leggere o scrivere ad un livello adeguato per mantenersi un lavoro o affrontare la vita con successo. È un problema enorme. Non è che sia impossibile imparare le materie di studio: il fatto è che spesso non si insegna il modo in cui impararle. Questa è la fase mancante di tutta l’istruzione.



L. Ron Hubbard ha colmato questa lacuna con una tecnologia unica e prima del suo genere che insegna come studiare. Egli ha scoperto le leggi dell’apprendimento e ha ideato metodi efficaci che chiunque può mettere in pratica. Ha chiamato questa sua scoperta “Tecnologia di Studio”. Questa tecnologia insegna le basi dell’apprendimento e fornisce metodi precisi per superare tutte le insidie che si possono incontrare durante lo studio.



La tecnologia di studio non ha niente a che vedere con la cosiddetta “lettura veloce” o con altri trucchetti mnemonici, come il classico imparare a memoria. Tali metodi si sono dimostrati inefficaci nell’aumentare la capacità di capire l’argomento studiato o la capacità di mettere in pratica. La Tecnologia di Studio spiega in che modo si deve studiare per capire una materia e metterla in pratica.



Quando conoscete le manifestazioni di ogni barriera, è molto facile riconoscere in quale barriera vi siate scontrati. E per ogni barriera ci sono passi esatti che per risolverla ed eliminarla dal vostro studio, in modo da poter progredire bene nel vostro apprendimento.



I Ministri Volontari della Chiesa di Scientology, Domenica 8 Gennaio alle ore 10:30 alle ore 12:30, terranno un seminario gratuito sulla Tecnologia di Studio in collaborazione con il Centro Culturale Islamico IQRA di Bologna. L’incontro si terrà presso la moschea di Bologna in Via Jacopo Di Paolo, 32. Iniziativa che ha lo scopo di aiutare la comunità con strumenti utili per affrontare meglio l’apprendimento.



Per maggiori informazioni scrivere a ministrivolontariitalia@gmail.com o chiamare il numero 389.347.1056 (Ali).







