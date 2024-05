I Musici di Francesco Guccini: un concerto-viaggio attraverso le sue più belle canzoni

Venerdì 17 maggio 2024 I Musici di Francesco Guccini live in Piazza Lucio Dalla. Un’occasione unica per fare un viaggio attraverso le più belle canzoni del Maestrone modenese interpretate dai suoi musicisti storici che si propongono di dare continuità al suo patrimonio artistico e poetico immenso.

È stato pubblicato un bellissimo album doppio intitolato "Ronin" insieme agli amici di sempre: si avverte il divertimento e la cura artigianale del progetto, oltre all'affetto per le atmosfere musicali. "Nell'antico Giappone, i samurai senza signore erano chiamati Ronin, liberi di vagare, vendere o donare i propri servizi a chiunque lo richiedesse. Spesso questi guerrieri, liberati dai vincoli, si univano per proteggere coloro che ne avevano bisogno, sempre per una nobile causa. Questo gruppo, che Francesco Guccini chiamava solitamente i suoi musicisti, condivide con quei vecchi guerrieri il desiderio di continuare un percorso iniziato molto tempo fa, quando facevano parte della storica band del cantautore."

Il concerto è un lungo viaggio attraverso le più belle canzoni di Francesco Guccini, grazie all'amore, alla passione e alla bravura dei musicisti che lo hanno accompagnato lungo la sua lunga carriera. Durante il concerto, le canzoni saranno intervallate dai ricordi di vita vissuta con il "Maestrone", e sarà anche l'occasione per ascoltare dal vivo il loro nuovo doppio album "RONIN", con nuovi arrangiamenti e brani inediti, che naturalmente vanta la preziosa collaborazione e il diretto intervento di Francesco Guccini.