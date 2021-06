I peccati di Rossini: una visita musicale in Certosa

Una passeggiata nel cimitero monumentale per trovare Rossini è inutile. Rossini non c’è… Ma i suoi peccati sì!



Dolci Accenti quest’anno propone una visita guidata musicale alla scoperta dei lati oscuri e misteriosi della vita bolognese di Gioachino Rossini.

Ci faranno compagnia i suoi parenti, amici, ammiratori e ovviamente la sua musica, eseguita dal vivo dagli artisti dell'associazione: il soprano Miriam Fantacone e il baritono Antonio Perrella, accompagnati al pianoforte da Isabella Zannoni. .



Appuntamento della rassegna Certosa di Bologna | Calendario estivo 2021, nell'ambito di Bologna Estate 2021.



A cura dell’Associazione Dolci Accenti - Educazione e Divulgazione Musicale.

Ingresso 12€ (per i non associati, la tessera è inclusa nel biglietto), (2€ devoluti alla Certosa) con prenotazione obbligatoria.

E-mail: info@dolciaccenti.com;

telefono e whatsapp: 349 3179534 | 328 3320115.



Per evitare l’uso dei contanti ti invitiamo a pagare il biglietto con bonifico (almeno 2 giorni prima dello spettacolo) all’Associazione Dolci Accenti, IBAN: IT14U0538702402000003010408, oppure puoi chiederci un link per pagare con Paypal. È possibile pagare con carta di credito/debito in loco, mentre il pagamento in contanti sarà possibile a condizione che i soldi siano contati: non è possibile dare alcun resto.



Ritrovo all'ingresso principale (cortile chiesa), via della Certosa 18 (infopoint). L'evento si terrà anche in caso di maltempo.



Indicazioni per lo spettacolo: Il numero di posti sarà limitato e ogni partecipante dovrà tenere per tutta la durata, 1 ora circa, mascherine obbligatorie (solo di tipo chirurgico o FFP2 senza valvola di esalazione) da tenere correttamente sul volto per tutta la durata della permanenza in Certosa; è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di 1 mt dagli altri partecipanti che non appartengono allo stesso nucleo familiare; in caso di febbre superiore a 37,5° e sintomi di raffreddore e/o tosse, non sarà possibile accedere allo spettacolo.

