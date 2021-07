I peccati di Rossini: una visita musicale in Certosa

Lunedì – 2 agosto 2021 – nella suggestiva cornice del Cimitero monumentale della Certosa di Bologna si terrà la serata dal titolo “I Peccati di Rossini” a cura dell’Associazione “Dolci Accenti. Educazione e Divulgazione Musicale”.



Si tratterà di una passeggiata musicale, un percorso a tappe, nel segno del celebre compositore pesarese: musica, voci e racconti ci condurranno alla scoperta dei lati oscuri e misteriosi della vita bolognese di Gioachino Rossini.

A farci compagnia saranno i suoi parenti, amici, ammiratori e ovviamente la sua musica, eseguita dal vivo dagli artisti dell'associazione: il soprano Miriam Fantacone e il baritono Antonio Perrella, accompagnati al pianoforte da Isabella Zannoni.



Un’occasione per scoprire gli aspetti più inediti della vita del “Cigno di Pesaro”, che nella sua vita artistica e privata ebbe a che fare con molti Peccati, musicali e non.



L’evento si svolgerà il 2 agosto su due turni: il primo alle ore 20.00 e il secondo alle 21.30. Il numero di posti è limitato per consentire il rispetto delle normative di sicurezza per il Covid-19.



Ingresso 12€ (di cui 2€ devoluti alla Certosa) con prenotazione e tesseramento obbligatori. Ai nuovi soci la tessera sarà offerta dall'associazione. L’evento si terrà anche in caso di maltempo.



Per evitare l’uso dei contanti invitiamo gli spettatori a pagare il biglietto con bonifico (almeno 2 giorni prima dello spettacolo) all’Associazione Dolci Accenti, IBAN: IT14U0538702402000003010408, oppure è possibile pagare in loco con carta di credito/debito. Il pagamento in contanti sarà possibile a condizione che i soldi siano contati: non è possibile dare alcun resto.



Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare:



e-mail: info@dolciaccenti.com

telefono e whatsapp: 349 3179534 oppure 328 3320115





