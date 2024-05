I segreti del Grand Tour: visita teatrale animata in Certosa

Lacrime, amore, fughe e collere di Sigmund Freud, Charles Dickens, Lord Byron, Louise Colet. Venite con noi per ascoltare i segreti, le storie avventurose e lo spirito degli uomini, e delle donne, illustri ospiti della Certosa monumentale di Bologna, una delle tappe del Grand Tour, un viaggio culturale di gran moda fra le classi agiate, durante il 1800. Visita teatrale animata. Rassegna Certosa Estate 2024 del Museo del Risorgimento.



Prenotazione obbligatoria via email a: Giovanna Manfredini - gio@giovannamanfredini.it; Luisa Vitali - luisa.vitali@rimacheride.it

Ritrovo all'ingresso principale (cortile chiesa), via della Certosa 18 entro 20/30' prima dello spettacolo. Partecipazione € 15 (€ 2 devoluti alla Certosa), pagamento in contanti la sera dell'evento.





Si ringrazia per le fotografie: Mirella Malaguti.