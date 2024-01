Il senso della Giornata della Memoria: "I sommersi"

Il senso della “Giornata della Memoria” è quello di mantenere il ricordo del più tragico e turpe avvenimento del XX secolo: la Shoah.



Per certi versi quella mostruosa ecatombe può essere definita indicibile. Perché qualsiasi parola, discorso, semplice testo su di essa non può realmente evocarne l’incommensurabile orrore. Dunque qualsiasi celebrazione (ma anche questa parola appare fuori luogo) alla fine risulta sempre misera, parziale e inadatta. E d’altra parte è fin troppo facile in queste occasioni spingere sul pedale della orrore, della commozione, del compatimento: un’ormai miriade di libri, interviste, testimonianze attingono a quell’universo di dolore per far fremere, anche se spesso solo per un attimo, il cuore degli ascoltatori. Se poi non si fa parte dell’infelice schiera dei testimoni reali, che restituiscono con terribile e giustificata efficacia i momenti di quelle atrocità, allora ogni “celebrazione” appare finta, posticcia e, in qualche caso, anche solo enfatica e retorica. Ecco perché per noi che non abbiamo, fortunatamente, vissuto quell’abisso di sofferenza, che viviamo sicuri nelle nostre tiepide case, lontani da quel fondo di cui ci ha parlato il massimo, almeno per l’Italia, testimone: Primo Levi; per noi dunque, ci sembra più giusto e onesto, proporre un ricordo più intimo, in qualche modo tenue, meditato, dove ci sia spazio per un altro motivo che non sia solo quello del dolore.



Ecco perché in questo memoriale vogliamo soprattutto parlare del tema, più vasto, ma più alla nostra portata, della bellezza, del fascino per quella cultura ebraica che gli aguzzini volevano cancellare. Forse il modo migliore per ricordare, allora, è proprio quello di far emergere i momenti riflessivi, profondi e perfino ironici, divertenti di un mondo, quello dell’ebraismo e quello della Shoah, di cui si sarebbe dovuto perdere perfino la memoria.



Celebrare la memoria, per noi, vuol dire allora affiancare ai testi “classici” – “Se questo è un uomo”, ovviamente (ma scegliendone i brani di più alto afflato esistenziale, più che indulgere sugli capitoli più truci)- autori contemporanei come Francesco Guccini, che racconta del lager una dimensione più universale, non limitata all’universo concentrazionario nazista, W. Szymborska, che, anche se polacca, non ha vissuto in prima persona l’esperienza del lager, o Moni Ovadia che da splendido cantore del mondo ebraico, ne esibisce gli aspetti più contradditori e persino comici.



Si possono “ricordare” i “Sommersi” con la riflessione, più che con la “pancia” dell’orrore; o col sorriso e la battuta, più che con la facile lacrima della compassione. E soprattutto provando a conoscere, noi di un’altra generazione, i “Salvati”, anche con sguardo leggero, per cercare di capirli e quindi di amarli.



Perché siamo convinti che sia l’amore la leva più forte della memoria.