I templari a Bologna e il culto di San Michele Arcangelo

Giampiero Bagni ,archeologo, laureato e specializzato in Storia presso l’Università di Bologna, docente, da anni si occupa di ricerca storica sull’Ordine dei Templari e numerose sono le sue pubblicazioni in merito. In questa conferenza il professore ci aggiornerà sugli ultimi ritrovamenti nello scavo della magione templare di strada Maggiore a Bologna nonché dei recenti collegamenti dell’ordine templare al culto dell’arcangelo San Michele.