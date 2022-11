"IBISCO" + Acqua Distillata live al Covo Club

Sabato 5 novembre "IBISCO" + Acqua Distillata in concerto al Covo Club.

NOWHERE + DARKSIDE CLUB TOUR sarà l’atto finale dal vivo del fortunato 2022 di Ibisco. Un anno che l’ha visto debuttare live e affermarsi su palchi importanti e prestigiosi in tutta Italia. Un mini club tour dove prenderà forma la sua Emilia dark fatta di immagini rarefatte e visioni distorte in bianco e nero, prima di chiudersi in studio a terminare il secondo album previsto per il 2023.

Ibisco nasce a Bologna nel 1995. Il suo disco d’esordio, NOWHERE EMILIA, esce il 14 gennaio del 2022 per V4V/Virg in Records e ci mostra un artista capace di rinnovare il cantautorato, dove l’intensità espressiva si mescola a sonorità dark wave, post punk e elettroniche. Il debut album viene presentato live nelle principali città italiane. Successivamente pubblica il singolo Darkamore – prodotto da Cosmo – contenuto in DARKSIDE EMILIA, l’espansione del debut album arricchito da nuovi brani e remix (Populous, GOEDI) uscito il 27 maggio 2022 (V4V/Virgin Records). Il tour estivo lo vede esibirsi con la sua band su numerosi palchi italiani tra cui MiAmi, Ferrara sotto le stelle, Villa ADA, Bergamo NXT. Apre i concerti di Cosmo, La Rappresentante di Lista, Fulminacci.

In apertura: ACQUA DISTILLATA

Acqua distillata è il moniker dietro il quale si nasconde Lucia Gatto.? Malinconica, con un equilibrio un pò precario ed ingenuo, scrive canzoni piccolissime che combinano frammenti di vita, malumore e cose semplici lette nel profumo del caffè, bisbigliate all’orecchio o sfogliate nelle fiabe dei fratelli Grimm. Nel 2020 pubblica il suo primo EP “cerotti”, colorato insieme a Rare?, con l'amorevole aiuto di Nove Cento. Atmosfere semplici e sfocate, canzoni per ripararsi dai temporali estivi. “Gocce” (giugno 2021), secondo lavoro in collaborazione con Rare?, raccoglie messaggi imbottigliati da lasciare in mare. Elettronica mista leggerezza in un ambiente abitato da voci, chitarre e nostalgia.