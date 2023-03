Idee, modelli e opportunità per un’economia circolare nel terziario

A Bologna il 23 marzo al cinema Lumière un convegno bilaterale per confrontarsi sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale nella Città Metropolitana

Tanti e molto attuali saranno i temi discussi, il 23 marzo, nel corso del convegno a ingresso libero su prenotazione presso il Cinema Lumière, dalle 9:30 alle 13:00. Presso la sala Mastroianni della Cineteca di Bologna, l?incontro organizzato da Ebiterbo, l?Ente Bilaterale del Terziario della città Metropolitana di Bologna, in collaborazione con EbiNter, Ente Bilaterale Nazionale del terziario, patrocinato dalla Città Metropolitana di Bologna, vuole evidenziare le politiche attuabili nel Terziario, individuando le professioni del futuro e il ruolo strategico della bilateralità nel raggiungimento degli obiettivi.

Lavoro dignitoso e crescita economica, imprese, innovazione e infrastrutture, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili sono alcuni degli obiettivi dell?Agenda 2030, analizzati nel corso della tavola rotonda da importanti esperti e rappresentanti delle principali realtà coinvolte.

A introdurre i lavori saranno il Presidente di Ebiterbo Valentino Di Pisa, il Presidente di Ebinter Gennaro Strazzullo e il Vice Sindaco della Città Metropolitana Marco Panieri. Porteranno il proprio contributo Pierluigi Stefanini, Presidente di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), Stefano Zamagni, Professore di Economia Politica Università di Bologna, Rossella Fasola, Public Affairs Manager presso Randstad Italia S.p.A., Giada Grandi, Segretario Generale Camera di Commercio di Bologna e Lina Galati Rando, Imprenditrice e Presidente Confcommercio Imprese per l?Italia ? circoscrizione San Lazzaro. Interverranno sul tema anche le Parti Socie di Ebiterbo, con Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Imprese per l?Italia - Ascom Bologna, Anna Maria Russo, Segretaria Generale Filcams Cgil Bologna, Sara Ciurlia Capone, Segretaria Generale Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese, Aldo Giammella, Segretario Generale Uiltucs Emilia Romagna, con le conclusioni del Vice Presidente di Ebiterbo Mario Antonio Forte.



Partendo da dx prima fila: Franco Entilli (consigliere) Valentino Di Pisa (presidente), Mario Antonio Forte (Vice Presidente), Sara Ciurlia Capone (consigliere), fila dietro partendo da dx: Pietro Maresca (consigliere), Aldo Giammella (consigliere), Umberto Iannucci (revisore) Elisabetta Dalrio (presidente collegio revisori), Andrea Gardini (revisore).

Per informazioni e prenotazioni https://www.ebiterbo.it/iscrizioneSeminario.jsp