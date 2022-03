Giovedì 10 marzo Ido Arad e Veriko Tchumburidze in concerto al Teatro Auditorium Manzoni.

Doppio debutto del direttore israeliano molto attivo in Germania Ido Arad e della violinista Veriko Tchumburidze, vincitrice a soli 20 anni del Concorso Wieniawski. Tchumburidze propone una pagina del grande repertorio per il suo strumento come il Concerto per violino di Mendelssohn e Arad completa la serata con la Settima Sinfonia Dvo?ák.