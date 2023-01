Al Teatro Duse lo show di Enrico Carso Alvisi

Enrico Carso Alvisi sarà in concerto venerdì 13 gennaio, al Teatro Duse di Bologna, con 'Un milione di amico tour 2023'.

Una grande serata, che segue i precedenti tre appuntamenti del 'Progetto Emozione'. Il progetto nasce da un’idea di Enrico Carso Alvisi, cantante e interprete bolognese, ispirato dalle canzoni della pop star brasiliana Roberto Carlos Braga. La passione per la musica di Roberto Carlos unite all’impatto scenografico ed emotivo creato, contribuisco a rendere fin da subito il Progetto Emozione uno spettacolo unico nel suo genere, in Europa.



Enrico Carso ha stilato i testi in italiano e spagnolo di molte canzoni di Roberto Carlos riarrangiandole con musicalità latine brillanti e moderne, accompagnato dalla sua orchestra di 15 elementi. Emozioni tra il pubblico, attraverso musica, parole effetti scenografici di luci e rose lanciate dal palco nella tangibile visione di esse. Spettacolo in italiano, portoghese e spagnolo.



Ad aprire lo spettacolo ci sarà il cantautore bolognese Marcello Romeo che proporrà brani del suo repertorio.