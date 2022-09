Tramævite: storie per resistenti di natura, presso il parco della memoria del casone del partigiano di San Pietro in Casale

Alla sua prima edizione, TRAMÆVITE: storie per resistenti di natura si svolgerà nel weekend del 17 e 18 settembre nello splendido Parco della Memoria del Casone del Partigiano, sito in località Rubizzano nel Comune di San Pietro in Casale (BO). Il Parco non sarà solo la cornice degli eventi in programma, ma sarà il protagonista principale delle due giornate per andare alla scoperta della trama di fili che legano l’uomo, la storia e la natura in un intreccio indissolubile. La piccola rassegna TRAMÆVITE vuole essere un’occasione di coinvolgimento per la comunità del presente, che sarà invitata a scoprire un paesaggio ricco di storia, nonché area naturale protetta, attraverso le preziose testimonianze del luogo; il pubblico a sua volta sarà protagonista e autore della sua storia. Il programma, che vede la partecipazione attiva di alcune delle associazioni del territorio, prenderà il via alle ore 15.00 di sabato 17 settembre con l’inaugurazione dell’opera partecipata “Intrecci Resistenti”, a cura di Trame Tinte d’Arte. I partecipanti saranno invitati a contribuire alla realizzazione di un grande arazzo naturale, attività in programma anche domenica 18 settembre. Durante il weekend verranno proposte diverse attività informative, artistiche e ricreative: laboratori, canti, balli, banchetti informativi delle associazioni, visite guidate, pranzo e apericena con sapori e profumi del territorio, occasioni di convivialità e di relax nel verde del Parco. La rassegna fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena, e propone un programma di attività ad ingresso gratuito con offerta libera, fruibili da bambini e adulti. Come ha spiegato Gloria Giovannini, Presidente e Direttrice artistica di Arcanto APS, che organizza la rassegna con il supporto del Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna e Unione Reno Galliera, “Tramævite è l’occasione concreta per conoscere e riscoprire un luogo, come quello del Parco del Casone del Partigiano, che offre innumerevoli potenzialità per la memoria nel nostro presente e del nostro futuro. Il Casone è un angolo di storia che vive di molteplici anime: quella legata alla Resistenza e al suo immenso valore storico, grazie alle testimonianze di chi ha vissuto e continua a vivere da anni questo territorio; quella legata al suo profondo valore naturalistico, da preservare come l’immagine di una pianura che nella sua biodiversità può e deve raccontare. Tramævite cerca di fare sì che il filo della memoria continui il suo percorso tra i più piccoli, le giovani generazioni e non solo. Speriamo che lo spettatore attraverserà con noi le tinte rosse e gialle dei fili della memoria, come gesto simbolico e responsabile di resistenza, per rispondere alle sfide e alle urgenze a cui ci chiama il nostro tempo”. Durante la rassegna sarà possibile interagire con alcune associazioni e realtà del territorio: Museo della Civiltà Contadina Istituzione Villa Smeraldi, Trame Tinte d’Arte, Gruppo della Stadura, Ass. Arteria, Borgo del Miele, Società Coop Sociale Arcobaleno, C.P. Gev Bologna, Gruppo Archeologico Il Saltopiano, Legambiente Pianura, Nord Bologna, Oltre la Siepe (Artistigando). Vi invitiamo a prendere visione del programma completo su www.arcanto.org/tramaevite